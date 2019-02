Kurdenvertreter über IS-Kämpfer: Häftlinge sind "Zeitbomben"

Großbritannien will keine IS-Kämpfer zurücknehmen

Die britische Regierung hat die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Rücknahme mutmaßlicher britischer Jihadisten aus Syrien und einem Prozess in ihrem Heimatland zurückgewiesen. Ein Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May erklärte am Montag, den Jihadisten solle dort der Prozess gemacht werden, wo sie ihre Verbrechen begangen hätten.

Mays Sprecher erklärte mit Blick auf Gerichtsverfahren gegen in Syrien festgenommene, ausländische Jihadisten: "Wo möglich, sollte dies in der Region geschehen, in der die Verbrechen begangen wurden." London arbeite diesbezüglich eng mit seinen internationalen Partnern zusammen.

In Syrien sind mehrere tausend ausländische Kämpfer der Jihadistenmiliz " Islamischer Staat" (IS) mit ihren Frauen und Kindern von den kurdischen Truppen festgenommen worden. US-Präsident Trump hatte die Europäer am Sonntag aufgerufen, ihre Landsleute rasch zurückzuholen und ihnen den Prozess zu machen.

Die IS-Anhänger stellen ihre Heimatländer aber vor ein Dilemma, da sie bei einer Rückkehr als unkalkulierbares Sicherheitsrisiko gelten.