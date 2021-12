Wie israelische Soldaten Palästinenser per Gesichtserkennungs-App überwachen

Die Möglichkeit, Nein zu sagen, haben Palästinenser bei den Kontrollen zwischen Westjordanland und Israel nicht: Wenn israelische Soldaten sie mit ihren Handys fotografieren wollen, müssen sie dies geschehen lassen. Wobei diese Fotos einzig dem Zweck der Überwachung dienen:

Mit einer sogenannten Blue-Wolf-Anwendung – installiert auf den Mobiltelefonen der Soldaten – werden Bilder von Zivilisten gemacht, um sie dann per Gesichtserkennung zu identifizieren. Die App zeigt dann sofort mit einer Farbe an, ob von der Person Gefahr ausgeht oder nicht: Wird sie rot, wäre die Person in Gewahrsam zu nehmen.

Israels Armee hat bestätigt, dass es die App gibt. Doch sie lässt im Unklaren, wie weit sie bei dieser neuen Art der Massenüberwachung wirklich geht.

Zweierlei Maß

Offiziell bezeichnete ein Armeesprecher das Fotografieren palästinensischer Zivilisten – von alten Frauen bis zu Kleinkindern – als "routinemäßige Sicherheitsoperationen" im Rahmen des "Kampfes gegen den Terrorismus". Doch die israelische Organisation "Breaking the Silence" hat Dutzende Zeugenaussagen israelischer Soldaten gesammelt und berichtet: Die Handyfotos werden in eine Datenbank aufgenommen, damit sollen offenbar die Profile möglichst vieler Palästinenser im Westjordanland erstellt werden. Wobei dort nach Recherchen der Washington Post nicht nur die Bilder und Informationen über den Beruf, Bildungsgrad, Gefährdungsstufe des Fotografierten eingespeist werden, sondern auch dessen gesamte Familiengeschichte.