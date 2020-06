Wie Grüne Frankreichs Rathäuser eroberten

Eine ähnliche Mischung zwischen Sachlichkeit und unaufgeregter Handlungsbereitschaft prägt das Image des 46-jährigen Grégory Doucet, der in Lyon das Rathaus übernimmt, und seines Kumpans, des 48-jährigen Bruno Bernard, der den Vorsitz für die Großregion Lyon mit ihren 1,4 Millionen Einwohnern errungen hat. Doucet ist Handelshochschul-Absolvent und Manager humanitärer Organisationen. Bernard ist Boss einer Firma für Asbest-Entfernung.

Umsetzung wird schwierig

Beide konnten in der bekannten Gastronomie-Metropole davon überzeugen, dass ihre Pläne dem französischem Wirtschaftsstandort nützten würden. Das sind freilich zunächst Absichtserklärungen, deren Umsetzung in einem heiklen sozialen Umfeld und an sehr widersprüchlichen Erwartungen, etwa der unterschiedlichen linken Verbündeten der Grünen, scheitern könnten.

So klafft ein Abgrund zwischen der Sehnsucht der innerstädtischen Bildungsschichten nach Verkehrsberuhigung und den Existenzängsten der Vor- und Klein-Städter, die auf ihre Privatautos angewiesen sind und von der aktuellen Wirtschaftskrise am härtesten getroffen wurden.