Wie Gretchen Carlson einen der mächtigsten Medien-Männer zu Fall brachte

Wir wissen relativ viel über das, was passiert ist, weil für den Film „Bombshell“ und die TV-Serie „The Loudest Voice“ sehr viel und gut recherchiert wurde. Woher nahmen Sie den Mut, sich als Erste im Mediengeschäft gegen die Übergriffe zu wehren und eine Klage einzureichen?

Diese Courage habe ich von klein auf mitbekommen. Meine Eltern haben mich erzogen, gegen Ungerechtigkeiten Einspruch zu erheben, das geht bei mir bis in den Kindergarten und die Volksschule zurück. Da setzte man mich in eine Gruppe von Schülern, die nicht lesen konnten, und ich protestierte so lange, bis ich in die richtige Gruppe versetzt wurde, denn ich konnte lesen. Diese Geschichte mag eine Kleinigkeit sein, aber sie ist wichtig, weil sie meine schulische Entwicklung stören hätte können. Und sie sagt viel darüber aus, dass man besonders kleine Mädchen dazu erziehen muss, ihre Stimme zu erheben. Das heißt jetzt nicht, dass die Entscheidung, im Juli 2016 einen der mächtigsten Männer der Welt zu verklagen, eine leichte war. Das hat sich lange in mir aufgestaut, als ich realisierte, dass mir die Karriere, die ich über 25 Jahre lang aufgebaut hatte, weggenommen werden könnte. Aber mir war auch klar, dass, wenn ich in meiner Position nichts sage, wer sollte es dann?

Was hat Sie dazu bewogen, Organisationen zu gründen, die ein derartiges Verhalten am Arbeitsplatz zu verhindern versuchen?

Es war nie mein Plan, das Aushängeschild gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu werden. Ich glaube, das ist niemandes Plan. Aber ich wusste, dass ich das Beste aus meiner Situation machen und meine Position nützen musste, um eine Veränderung herbeizuführen. Das mache ich nun seit vier Jahren. Und wir sind weit gekommen. Vor vier Jahren wurde keiner Frau Glauben geschenkt, die ihren Chef oder Kollegen beschuldigte. Das Erste, was mein Anwalt 2016 zu mir sagte, war: ,Sie werden auf eine Art durch den Dreck gezogen werden, wie Sie es noch nie erlebt haben. Die Leute werden Sie als Lügnerin hinstellen’. Und genau das ist passiert. Aber heute glaubt man Frauen. Und die Beschuldigten bekommen nicht mehr diese massiven Abfindungen. Roger Ailes wurde mit 40 Millionen Dollar abgefertigt, auch wenn es genug Gründe gab, ihn ohne zu feuern. Aber zwei Jahre später wurde CBS-Chef Les Moonves aus denselben Gründen gekündigt, und seine ursprünglich vertraglich vereinbarten 20 Millionen gingen an Organisationen zum Schutz von Frauen. Das ist eine sehr starke Weiterentwicklung.

Glauben Sie, dass „Lift Our Voices“ diese Schweigeabkommen bald null und nichtig machen?

Ja, ich glaube daran, weil ich langsam einen Fortschritt sehe und weil ich weiß, dass man mich nicht aufhalten kann. Ich werde nie aufhören, dafür zu kämpfen, nie. Das liegt nicht in meiner Natur. All diese gesellschaftlichen Bewegungen dauern lange, aber ich habe in den letzten vier Jahren kleine Erfolge gesehen, die mir Mut machen.