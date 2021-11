Wie Frankreich zu seiner hohen Impfrate kam

Gelungen ist Präsident Emmanuel Macron dies mit Druck: Alle, die im medizinischen und Pflege-Bereich, aber auch in Restaurants oder bei der Feuerwehr arbeiten, unterliegen der Impfpflicht.

Außerdem braucht jeder einen „Gesundheitspass“, also den Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Kombination aus Genesung und Impfung oder eines aktuellen negativen Coronatests: Nur so darf man in Restaurants, Cafés, Museen, Konzerte, ins Flugzeug, in den Fernbus oder Schnellzug. Auch für Arztbesuche braucht man den „Gesundheitspass“.

Zahlen für Corona-Tests

Nachdem Macron am 12. Juli in einer TV-Ansprache diese Maßnahmen angekündigt hatte, wurden innerhalb nur eines Tages allein über die entsprechende Internet-Plattform rund 2,3 Millionen Impftermine vereinbart. An Stränden, in Einkaufszentren oder an Autobahn-Raststätten baute man im Sommer mobile Impfstationen auf.