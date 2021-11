Warum sich in der Atacama-Wüste Kleiderberge bilden

Unverkäufliche, gebrauchte und auch ungetragene Kleidungsstücke landen im Müll, bei karitativen Unternehmen oder im lukrativen Wiederverkauf in ärmeren Ländern. Drehscheibe für den Handel mit gebrauchter und unverkaufter Kleidung für ganz Lateinamerika ist Chile.

Einem Bericht von Al Jazeera zufolge landen jährlich 59.000 Tonnen Kleider, die in den USA und Europa nicht verkauft wurden, in der Freihandelszone rund um den Hafen von Iquique im Norden Chiles. Allerdings werden nur 20.000 Tonnen davon auf dem Kontinent weiter gehandelt oder geschmuggelt, der Rest landet illegal als Müll in der Wüste.