Wie Facebook seine Macht missbraucht – „Wachstum um jeden Preis“

Gelegenheit macht Diebe. Auch bei Facebook. Im weltweit von mittlerweile drei Milliarden Menschen frequentierten Social-Media-Giganten aus Kalifornien können an die 16.000 Experten an das Allerheiligste: die privaten Daten aller Nutzer, mit allen Vorlieben, Interessen und Gewohnheiten.

Binnen weniger Monate wurden 2015 still und leise über 50 Angestellte gefeuert. Meist Männer. Sie hatten ihren privilegierten Zugang genutzt, um Frauen auszukundschaften und ihnen nachzustellen. In einem Fall geriet ein Ingenieur bei einer Europa-Reise mit seiner Herzdame in Streit. Als sie mit unbekanntem Ziel das gemeinsame Hotel verließ, fand Mister X mit geheimen Facebook-Tools ihre neue Bleibe heraus. Ein eklatanter Missbrauch.

Diese Begebenheit steht im neuen Enthüllungsbuch der langjährigen New-York Times-Facebook-Expertinnen Sheera Frenkel und Cecilia Kang. Der Titel „Inside Facebook. Die hässliche Wahrheit“, gerade auf Deutsch erschienen, kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Denn diverse Kongress-Ausschüsse und Institutionen haben sich jüngst aufgemacht, die Zerschlagung des an der Börse inzwischen mehr als 1.000 Milliarden Dollar wertvollen Weltkonzerns in die Wege zu leiten. Facebook soll in einem ersten Schritt dazu verurteilt werden, sich von den firmeneigenen Plattformen Instagram und Whatsapp zu trennen und so eine wettbewerbserstickende Monopol-Situation aufzulösen.