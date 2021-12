Das Vorhaben ist eine Schlüsselinitiative im Systemwettbewerb Europas mit dem Reich der Mitte. Gestern wurde sie in Brüssel von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen unter dem Namen „Global Gateway“ präsentiert. Dabei fiel auf: Der Name China war nicht zu hören, auch in den Unterlagen zum ersten geopolitischen Großprojekt der EU ist er nicht zu finden.