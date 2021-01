Wie es der erste afro-amerikanische Pentagonchef anlegen wird

Austin absolvierte die Militär-Kaderschmiede in West Point. Von 2010 bis 2011 lenkte er die US-Truppen im Irak. Ex-Präsident Barack Obama attestierte ihm „weise Urteilskraft und unerschütterliche Führung“. 2013 wurde Austin, der in 70er-Jahren in Deutschland stationiert war, Chef des „Central Command“ (Centcom). Der auf der MacDill-Luftwaffenbasis in Tampa/Florida untergebrachte Leitstand verantwortet amerikanische Militäreinsätze in 20 Ländern von Afghanistan bis zum Irak.

Kein Platz für Rassisten im Militär

Bei seiner Anhörung im Senat hinterließ Austin drei Duftmarken: Der von Trump angeordnete Abzug von 12.000 Soldaten in Deutschland kommt auf den Prüfstand. Das strategische Hauptaugenmerk liegt in China. Und: „Rassisten und Extremisten im Militär werden wir los.“