Wie ein Foto die Rassismusdebatte in den USA befeuert

Der Streit war ebenso absehbar wie unvermeidlich. Schon bevor US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in El Paso auftrat, legte er sich öffentlich mit all jenen an, die ihn dort nicht sehen wollten. So hatte etwa der demokratische Präsidentschaftswerber Beto O’Rourke, der selbst aus der Grenzstadt in Texas stammt, dem US-Präsidenten ausrichten lassen, dass er ihn nicht sehen wolle. Schließlich habe Trump mit seinem Rassismus den Todesschützen inspiriert, der am vergangenen Samstag 22 Menschen ermordet hatte.

So ist die „Invasion“ aus Lateinamerika, der der Massenmörder vor seiner Tat im Internet den Kampf ansagte, auch zentrales Schlagwort in Trumps jüngster Wahlkampagne. Der Präsident schlug wie üblich auf Twitter zurück: O’Rourke solle den Mund halten.