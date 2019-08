Wie eine US-Waffenlobbyistin über den Amoklauf in El Paso denkt

Abbott verabschiedete zu Jahresbeginn zehn Gesetze, die den Erwerb und Besitz von Waffen in Texas noch einfacher machen. Große Unterstützung erhielt er dabei von der landesweit aktiven Waffenlobby NRA und der regionalen Texas State Rifle Association (TSRA).

TSRA will "texanische Waffenbesitzer schützen"

Die 72-jährige Alice Tripp ist Legislative Direktorin der TSRA. Zum Vorwurf, dass Waffenlobbys eine Mitschuld an den häufigen Amokläufen in den USA hätten, erklärt sie dem KURIER via Mail: "Es gibt überall psychisch kranke und böse Menschen. Es wird niemals ein Gesetz geben, das böse, egozentrische Menschen mit kriminellen Absichten aufhält."

Die TSRA zählt 35.000 texanische Mitglieder und finanziert sich laut eigenen Angaben hauptsächlich über Mitgliedsbeiträge. Tripp betreibt seit 21 Jahren Waffen-Lobbying in Texas. Sie fühlt sich in ihrer Tätigkeit missverstanden: "Ich lobbyiere doch nicht für den kriminellen Missbrauch von irgendwas, vor allem nicht von Waffen." Vielmehr gehe es der TSRA um Aufklärung, die sichere Lagerung von Schusswaffen und darum, "texanische Waffenbesitzer zu schützen". "Ich bin eine Lehrerin, die der richtigen Person die richtige Information zur richtigen Zeit gibt", so Tripp.

Auf ihrer Website verlinkt die TSRA etwa zu Aufklärvideos für Kinder. "It’s not cool to bring a gun to school", erklärt ein Zeichentrickhund namens "McGruff the Crime Dog", nachdem der junge "Kyle" seinen entsetzten Mitschülern eine Pistole zeigt, die er zum Spaß in seiner Schultasche hatte.