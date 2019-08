Die Geschichte, die uns ständig wieder einholt

Ein Schwarzer in Handschellen und mit einem Seil gefesselt: Ein Bild lässt in den USA die Emotionen hochkochen, es weckt traumatische Erinnerungen an eine Zeit, die man doch so gerne in die Geschichtsbücher verbannt hätte. Es ist kein Zufall, dass die Krise, die das Land gerade spaltet, die Vergangenheit hochkochen lässt.