Wie die italienische Mafia im vergangenen Jahr Geld scheffelte

Er leitet das Anti-Mafia-Hilfswerk „SOS Italia Libera“ in der Region Emilia Romagna. „Während der ersten Welle hat der Staat den Kleinunternehmern Kredite bis zu 25.000 Euro gewährt, doch das genügte gerade, um einige Monate zu überbrücken.“

Wie leicht es ist, in die Fänge der Mafia zu geraten, berichtet der Bauunternehmer Stefano Maioli dem KURIER. In seinem Fall handelte es sich um die Camorra aus Kampanien: „Ich saß tief in der Klemme und sprach mit Freunden und Bekannten darüber. Einer sagte mir, er kenne jemand der helfen könne.“

Dann ging alles sehr schnell. Er bekam 3.000 Euro mit einem Zuschlag von 600 Euro. Wenn man den Betrag aber nicht fristgerecht zurückerstattet, steigen die Zinsen weiter, bis man das Unternehmen abtreten muss.