Mega-Prozess als Kampfansage an die mächtigste Mafia

So gut wie allen der 355 Angeklagten – darunter Politiker, Anwälte, Polizisten, Carabinieri, Justizmitarbeiter – wird die Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung vorgeworfen. Darunter ist auch ein ehemaliger Abgeordneter und Senator von Silvio Berlusconis Forza Italia, Giancarlo Pittelli. Er wurde von verdeckten Ermittlern in Restaurants bei Verhandlungen mit Mancuso über Geldwäsche gefilmt.

Signal zur richtigen Zeit

900 Zeugen sollen in dem Mega-Prozess in Kalabrien gehört werden, darunter 58 Kronzeugen. Mafiaspezialisten sehen darin ein wichtiges Signal, dass der Staat vehement gegen die Mafia vorgeht. Und das kommt gerade recht: Durch Corona und die Wirtschaftskrise kann die Mafia Unternehmen in Geldnot infiltrieren und weitere Gefolgschaft anwerben.