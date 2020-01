Wie der österreichische "Regierungsbunker" Davos schützt

„Tiefblauer Himmel, fast schon kitschig – in unserem Einsatzraum herrschen beste Sichtverhältnisse“, verkündet der Wettermann – und das, obwohl ihn 300 Meter Fels vom Sonnenschein trennen.

In der Halle, in der der Mann steht, sitzen Reihe für Reihe Soldaten an ihren Bildschirmen und überwachen den österreichischen und den Schweizer Luftraum. Fünf Projektoren werfen Lagebilder und Landkarten an die Wand, auf denen sich Punkte in verschiedenen Farben bewegen. Flugzeuge.

Auf einem Bildschirm ist ein großer Kreis südlich von Vorarlberg sichtbar: „In der Mitte dieses Kreises liegt Davos – ab einer Entfernung von 45 bis 60 Kilometer können wir reagieren, sobald dem Weltwirtschaftsforum Gefahr aus der Luft droht“, sagt der kommandierende Oberst zur neuen Verteidigungsministerin, Klaudia Tanner ( ÖVP), die sich ein Bild vor der Lage macht.