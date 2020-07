Wie das Trump-Team Obervirologen Fauci abmontiert

Selbst langjährige Kollegen stimmten zuletzt in diesen Abgesang ein. So meinte der Vier-Sterne-Admiral und stellvertretende US-Gesundheitsminister Brett P. Giroir, zugleich Kinderarzt: Fauci "hat nicht zu 100 Prozent recht, und er hat nicht unbedingt das gesamte nationale Interesse im Blick", sondern "betrachtet dieses von einem sehr engen Gesundheitsstandpunkt aus".

#FireFauci

Der 79-jährige Virologe war zuvor auch schon bei Hardcore-Trump-Fans ins Fadenkreuz der Kritik geraten und sogar mit Mord bedroht worden, weshalb er Personenschutz erhielt. Rechte Gruppen hatten diesen Boden aufbereitet, unter anderem indem sie auf Twitter den Hashtag #FireFauci (Feuere Fauci) kreierten. Einmal, nächtens, hat Trump eine Nachricht eines Users geteilt, der diesen Slogan benutzt und den US-Präsidenten auffordert hatte, sich am kommenden Tag gegen den Virologen zur Wehr zu setzen.

"Absolut unangebracht"

Die allermeisten Kollegen Faucis, der bereits in den 1980er-Jahren den amerikanischen Staatschef Ronald Reagan bei der beginnenden AIDS-Krise beraten hatte, halten die Kampagne für "absolut unangebracht", wie etwa dessen frühere Mitarbeiterin Margaret Hamburg sagt. Und weiter: "Niemals zuvor brauchten wir seine Expertise so wie jetzt. Warum unterminieren wir ihn selbst und seine so wichtige Arbeit."