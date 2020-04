Trumps Chefimmunologe Doktor Fauci - ein amerikanischer Held

„Ich kann nicht vor das Mikrofon springen und ihn wegdrücken“, sagte Fauci dem Wissenschaftsmagazin Science. In der New York Times betonte der Mediziner: „Ich will nicht als harter Kerl auftreten, der sich dem Präsidenten entgegenstellt. Ich will nur, dass die Fakten stimmen. Und anstatt zu sagen: ,Sie liegen falsch', muss man nur ständig darüber sprechen, was die Daten und die Beweise sind.“

Unumstrittener Experte

Die große Kompetenz des Mediziners aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn steht außer Frage. Seit 1984 leitet er das Institut für Allergien und Infektionskrankheiten, verdiente sich große Anerkennung im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids und später gegen das Zika-Virus und Ebola.

2008 wurde Fauci mit der US-Freiheitsmedaille geehrt, einer der höchsten zivilen Auszeichnungen in den USA. Der Kampf gegen das Coronavirus fordert ihm nun alles ab. In der New York Times berichtete der 79-Jährige, er habe inmitten der Krise mehrere Nächte in Folge nicht mehr als drei Stunden Schlaf bekommen.