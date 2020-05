Wie Corona Brasiliens Indigene mit voller Wucht trifft

Viel schlimmer aber sei die Corona-Verbreitung durch illegale Goldschürfer, die das Chaos ausnützten und in indigene Territorien eindringen würden. „Allein im Gebiet der Yanomami stieg deren Zahl von 20.000 auf 30.000 – nicht zuletzt auch wegen des gestiegenen Goldpreise. Und die kümmern sich gar nicht um Schutzausrüstungen.“ Auch Drogendealer aus Kolumbien zögen verstärkt durch die Lande, um ihre Ware in Manaus zu verkaufen – und erhöhten so die Infektionsgefahr. Last but not least der intensivierte Kahlschlag durch Holzhändler und Agro-Business. Allein in den ersten vier Monaten wurden um 55 Prozent mehr Wälder gerodet als im Vorjahr.