Brasilien: "Wenn es so sein soll, sterbe ich lieber hier"

In unserer neuen Serie "E-Mail aus..." berichten Österreicherinnen und Österreicher aus aller Welt davon, wie sie die Corona-Krise wahrnehmen.

Obwohl ich hier in dem verschlafenen Fischerdorf Cumuruxatiba im Süden des brasilianischen Bundesstaates Bahia wohne, haben auch wir dieselben Corona-Schutzmaßnahmen wie in Österreich: Alle Touristen mussten sich registrieren lassen oder sofort abreisen. Risikopersonen wie ich mit meinen 65 Jahren dürfen nicht mehr außer Haus gehen und werden von Jüngeren mit Einkäufen versorgt. Schulen sind geschlossen, Supermärkte haben ein Lieferservice eingerichtet. Die einzige Zufahrtsstraße ist an beiden Enden des Ortes abgeriegelt.