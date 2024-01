Wie China und die USA um eine der kleinsten Nationen der Welt ringen

Noch ist Tuvalu durchaus prowestlich ausgerichtet, ist etwa eine der zwölf verbliebenen Nationen, die Taiwan als Staat anerkennen. Ein Angebot aus Washington, die Inseln über ein Unterseekabel erstmals mit dem weltweiten Telekommunikationsnetz zu verbinden, liegt zudem auf dem Tisch.

Doch offenbar trifft neuerdings auch aus Peking eine Reihe von Angeboten ein, die einige Entscheidungsträger auf Tuvalu ins Grübeln bringt. So sagt es zumindest die Regierung – ohne bisher Details genannt zu haben.

Womit wir wieder bei der Wahl wären: Wohin sich die Inselgruppe künftig ausrichtet, dürfte davon abhängen, wer die neue Regierung stellt.

Die politische Landschaft auf Tuvalu ist überschaubar

Die Auswahl an möglichen Premiers ist, wie mit Blick auf die Einwohnerzahl erwartbar, überschaubar. Der aktuelle Regierungschef Kausea Natano tritt erneut an, er will Tuvalu weiter in politischer Nähe zu den Verbündeten USA, Australien und Taiwan halten. Sein bisheriger Finanzminister Seve Paeniu stellt ebenfalls Ansprüche, er möchte die Frage aufrollen, ob man nicht die Beziehungen zu Taiwan abbrechen und jene zu China aufnehmen sollte.