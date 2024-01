Taiwan verliert ersten Verbündeten nach Wahl: Nauru

China: Ergebnis der Wahl werde "Wiedervereinigung" nicht verhindern

China erklärte nach der Wahl, das Ergebnis werde eine "Wiedervereinigung" Chinas nicht verhindern. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Die taiwanesische Regierung weist den Souveränitätsanspruch der Regierung in Peking zurück. Westliche Staaten hatten zuvor mit Glückwünschen an den taiwanesischen Wahlsieger scharfe Kritik Chinas auf sich gezogen.

Taiwans Verbündete

Die Regierung von Nauru erklärte unterdessen, dass sie "im besten Interesse" des Landes und seiner Bevölkerung die volle Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu China anstrebe. Dies bedeute, dass die Republik Nauru Taiwan nicht mehr als eigenständiges Land anerkenne und dass sie die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan mit dem heutigen Tag abbreche, hieß es in einer Erklärung vom Montag. Das taiwanesische Außenministerium will in Kürze eine Pressekonferenz abhalten.

Nach dem Schwenk von Nauru hat Taiwan nur noch zwölf diplomatische Verbündete, darunter Guatemala, Paraguay, Eswatini, Palau und die Marschallinseln.