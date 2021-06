Wie Berlusconi weiter mächtig bleiben will

Salvini weiß nur zu gut, dass er nicht zu Berlusconis Wunscherben gehört. Zu verschieden sind sie. Berlusconi verwendet (im Vergleich zum hemdsärmeligen Salvini) lieber Samthandschuhe, um seine Macht auszuüben, der Rechtspopulist die Keule. Einst gab es aber einen jungen Politiker, dem der Cavaliere gerne sein Lebenswerk anvertraut hätte: Matteo Renzi, doch der befand sich im entgegengesetzten Polit-Lager.

Jetzt bleibt Berlusconi aber keine Wahl mehr, will er weiter ein Wörtchen mitzureden haben. Und genau genommen sieht es auch für Salvini so aus, will er vermeiden, dass Giorgia Meloni und ihre rechte Fd’I zur stärksten Partei im Mitte-rechts-Lager wird.

Vor dem desaströsen Wahlergebnis, das Marine Le Pen am Sonntag bei den Regionalwahlen in Frankreich eingefahren hat, sahen die Chancen für Berlusconis CdU gar nicht schlecht aus. Immerhin hat sich Salvini in letzter Zeit zahmer gezeigt. Doch wird er diesen Kurs halten? Es heißt nämlich, viele ehemalige Le-Pen-Wähler hätten ihr den Rücken zugewandt, weil sie ihnen nicht mehr radikal genug gewesen sei.