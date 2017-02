Foto: /Internet So mächtig der US-Präsident in militärischen und geopolitischen Fragen ist, so begrenzt ist seine Macht gegenüber einzelnen Bundesstaaten. Die USA sind ein föderal organisiertes Land, und in vielen Bundesstaaten, vor allem im Süden, herrscht grundsätzliche Skepsis gegenüber der Regierung in Washington. Nicht umsonst sind Dinge wie Steuern, Gesundheitsversorgung oder Waffenbesitz in den einzelnen Staaten unterschiedlich geregelt.

So wie mehr als zwanzig Bundesstaaten ihre Autonomie nützten, um Obamas Gesundheitsreform nach Möglichkeit zu blockieren, so versuchen andere Staaten schon jetzt, Trumps Plänen einen Riegel vorzuschieben.

Gegen den umstrittenen Einreisestopp für Muslime sind mehrere Bundesstaaten aktiv geworden. So haben die Generalstaatsanwälte von Pennsylvania, Washington und Hawaii bereits begonnen, Klagen gegen den Trump’schen Erlass vorzubereiten. In Kalifornien geht der Widerstand längst viel weiter, dort rüstet man sich mit neuen Gesetzesvorhaben auch gegen die geplanten Ausweisungen illegaler Einwanderer aus Lateinamerika. Der Bundesstaat New York dagegen will das Recht auf Abtreibung, das Trump abschaffen will, in seiner eigenen Verfassung verankern und so schützen.