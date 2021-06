Wer sich mit Beppe Grillo anlegt, ist schnell weg

Fürs Erste hat Beppe Grillo das grelle Rampenlicht wieder auf sich gezogen. Was er, so munkelt man in den römischen Palazzi, auch dringend nötig hatte. Gegen seinen Sohn und Freunde von diesem wird wegen eines zwei Jahre zurückliegenden Falls mutmaßlicher Vergewaltigung ermittelt. Grillo hatte unlängst via Video gegen die Ermittler gewettert und sich Unverständnis und Häme zugezogen.

Wie es mit den 5 Sternen weitergeht, weiß niemand. Unter den Mitgliedern sind nicht alle mit Grillos Eingriff einverstanden. Auch eine Spaltung ist nicht auszuschließen.