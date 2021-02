Italien: Ex-Premier Conte vor spektakulärem Comeback

Nach seiner Demission Ende Jänner ist Conte zurück an die Universität Florenz, an der er Privatrecht doziert. Die Rückkehr zum Beruf, den er vor seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten im Juni 2018 ausübte, erfolgte am Freitag mit einer Vorlesung am Institut für Rechtswissenschaften. Bei seiner Vorlesung sprach Conte über seine Regierungserfahrung in Zeiten der Pandemie. „Die Pandemie hat den Lauf der Geschichte verändert“, sagte der Premier. Seine Online-Lektion wurde von Tausenden von Menschen auf Youtube und Facebook verfolgt. Nach der Vorlesung warteten einige Anhänger auf Conte, die ihn aufriefen, in die Politik zurückzukehren.