Wer in Europa wieder mit dem Lockern beginnt

In Kaffeehäusern und Restaurants gibt es für den Außenbereich keine Vorgaben, innen müssen ein Tisch reserviert und ein negativer Corona-Test oder Impfbescheinigung vorgezeigt werden. Dasselbe gilt für den Besuch von Bibliotheken und Museen. Im Fußball dürfen sogar wieder Fans in die Stadien: Bis zu 500 Zuschauer pro Stadionabschnitt sind zugelassen.

Derzeit ist die Corona-Lage in Dänemark relativ gut: Die Sieben-Tagesinzidenz bei Infizierten liegt bei 87,5 je 100.000 Einwohnern. Steigen die Infektionszahlen in den dänischen Kommunen wieder stärker an, können die Behörden dort wieder einschränkende Maßnahmen erlassen. Reguläre Urlaubsreisen nach Dänemark sollen erst ab 26. Juni wieder möglich sein.

Ganz anders in Italien

An der Riviera wartet man bereits auf den Sommer. Auch wenn die Temperaturen aktuell noch kühl sind, wird bereits alles auf die Rückkehr der Touristen vorbereitet. Ab Montag sollen die Lockdown-Maßnahmen wieder gelockert werden und in Zonen mit mittlerem und niedrigem Infektionsrisiko die Schulen wieder aufmachen. Ab Mitte Mai dann der nächste Schritt: Schwimmbäder sperren auf, Anfang Juni folgen die Sporthallen und Fitnesszentren folgen. Italiens Regierungschef Mario Draghi kündigte an, seine Regierung wolle nach einem Rückgang der Neuinfektionen und Fortschritten bei der Impfkampagne nun ein "kalkuliertes Risiko" eingehen.