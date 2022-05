Weltkriegsende: Russen und Ukrainer in Österreich gedenken getrennt

„Angesichts des derzeitigen Angriffskriegs der Russischen Föderation gegen die Ukraine ist die Teilnahme eines offiziellen Vertreters der Russischen Föderation an der Veranstaltung des Bundeskanzleramts zum Gedenken an die Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus und an die Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 2022 nicht vorgesehen“, hatte das österreichische Außenministerium die russische Botschaft bereits am 29. April informiert. Gleichzeitig war versichert worden, dass im Bundeskanzleramt auch „der tausenden gefallenen sowjetischen Soldaten und Soldatinnen in gebührender Art und Weise“ gedacht werden würde.

Verstimmung Moskau-Wien

Obwohl in der Verbalnote explizit nur von einem Termin die Rede war, beklagte die russische Botschaft am Dienstag die Ausladung von „Veranstaltungen des Bundeskanzleramts“. „(Miss-)Verstehen der schrecklichen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg und seiner Folgen werden erneut zu einem tief gehenden Problem der bilateralen Beziehungen“, schrieb die Botschaft in einer Erklärung.