Für Österreich gelte umso mehr: "Wir müssen die Klimafrage institutionalisieren." Das heißt, dass es eine Art Beirat braucht, der politische Maßnahmen dahin gehend beurteilt, welche zu erwartenden Auswirkungen sie auf die klimatischen Entwicklungen haben, betonte der Wissenschafter vom Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg (NÖ), der in seinem Bereich zu den weltweit einflussreichsten Forschern zählt, und in der IPCC-"Arbeitsgruppe III" das zentrale Kapitel zu "Vermeidungspfaden" geleitet hat.

Einbindung der Wissenschaft gefordert

Es brauche jedenfalls eine "effektive Einbindung" von Wissenschaftern in den gesellschaftlich so zentralen Prozess der Umstellung des Energiesystems mit allen seinen Auswirkungen, ohne dass Forscher politische Entscheidungen vorwegnehmen. Der Politik würde es gut tun, "sich multiple Auswirkungen der unterschiedlichen Lösungen rational anzuschauen", und weniger ideologiegetrieben zu agieren. Leider laufe die Diskussion hierzulande vielfach "abgehoben" von der klaren Faktenlage ab, so der Experte, der mit zahlreichen Kollegen bis zum Jahr 2025 einen zweiten "Sachstandsbericht" zum Klimawandel für Österreich vorlegen will.

Die letzten Verhandlungen um den weltweiten IPCC-"Synthesebericht" haben am Wochenende deutlich länger gedauert, als von vielen erwartet. "Es ist immer schwierig zu entscheiden, welche Aspekte am Schluss prioritär behandelt werden", so Riahi. Jetzt sei der Report aber "sehr eindeutig" und biete auch ein "positives Narrativ".

Neben den weiter steigenden Risiken zeigt der Bericht auch auf, "dass wir eine nachhaltigere, bessere Zukunft sicher stellen können, wenn wir rasch handeln". Es werden Maßnahmen aufgezeigt, die dorthin führen können, wobei aber auch klar gesagt wird, dass bisherige internationale und nationale Bestrebungen nicht annähernd ausreichen, betonte Riahi.

So wurden der Photovoltaik- oder Windkraft-Ausbau und Batterien zum Energiespeichern zuletzt deutlich kostengünstiger: "Wir hatten hier einen enormen Innovationsschub." Das mache Alternativen wirtschaftlich konkurrenzfähiger.