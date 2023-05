Weiterhin unruhige Situation in russischer Region Belgorod

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte indes an, die Marineinfanterie des Landes ausbauen zu wollen. Mit der Bildung eines Marieninfanterie-Corps sollen zu bestehenden Einheiten neue Brigaden hinzukommen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. "Und wir werden sie mit modernen Waffen und Ausrüstung ausstatten", ergänzte er. Selenskyj hatte zuvor ukrainische Marineinfanteristen an der Front besucht.