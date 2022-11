Biden besorgt über mögliche Wahlleugnung und politische Gewalt

Wenige Tage vor den US-Kongresswahlen ist das Weiße Haus besorgt über die politische Stimmung im Land. Es gebe eine "alarmierende Zahl" von Republikanern, die angedeutet hätten, dass sie Wahlergebnisse nicht anerkennen wollten, sagte die Sprecherin der Regierungszentrale, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch in Washington. "Wir haben in letzter Zeit auch politische Gewalt erlebt, die ähnlich alarmierend und beunruhigend ist."

Die USA stünden nach Auffassung von Präsident Joe Biden an einem Wendepunkt. "Dies ist kein normaler Moment in unserer Demokratie", betonte Jean-Pierre. Biden wollte sich am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Ansprache zu dem Thema äußern.

Auf die Frage, ob das Weiße Haus befürchte, dass die Weigerung, Wahlergebnisse anzuerkennen, zu politischer Gewalt führen könne, sagte die Sprecherin: "Ich will nicht darüber spekulieren, was passieren könnte." Solche Äußerungen stellten nach Auffassung des Präsidenten aber eine "Bedrohung für die Demokratie" dar.