Mehrheit der Republikaner steht zu Trumps Saga von der „gestohlenen Wahl“

Mark Finchem (Arizona), Jim Marchant (Nevada), Kristina Karamo (Michigan). Drei Namen, die man sich merken sollte. Sie könnten in zwei Jahren die US-Demokratie zum Einsturz bringen. Die republikanischen Kandidaten treten nächsten Dienstag bei den US-Wahlen zum Kongress in ihren Bundesstaaten für den Job des „secretary-of-state“ an, der vergleichbar ist mit dem eines Landes-Innenministers. Gewinnen sie, steht es nach Einschätzung von unabhängigen Denkfabriken und Wahlbeobachtern um einen konfliktfreien Ausgang der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 „katastrophal“.

Der „secretary-of-state“ ist der oberste Wahlaufseher in den 50 Bundesstaaten. Er hat die Kontrolle über den Modus beim Auszählen von Stimmzetteln und bei der Zertifizierung des Endergebnisses. Was wiederum darüber entscheidet, wem die Wahlmänner- und Frauen, die jeder Gliedstaat in das „electoral college“ entsendet, am Ende ihre alles entscheidende Stimme geben.

Welch ungeheure Macht das verkörpert, zeigte vor zwei Jahren Brad Raffensperger in Georgia. Donald Trump hatte den Südstaat bei der Präsidentschaftswahl knapp verloren. Er hält aber bis heute an der toxischen Legende fest, die Demokraten hätten ihm die Wahl gestohlen. Die Justiz tat die Vorwürfe früh als Humbug ab.

Das hielt Donald Trump, damals noch amtierender US-Präsidenten, nicht davon ab, Raffensperger (Republikaner wie er selbst) dazu zu nötigen, rund 12.000 Stimmen zu organisieren, um Joe Biden den Sieg noch streitig machen zu können. Raffensperger widersetzte sich der Aufforderung zum Wahlbetrug.