Österreich stellt dem EU-Parlament einen Baum auf

Bereits zum 27. Mal glänzt ein Christbaum aus Österreich im Europaparlament in Brüssel und verbreitet vorweihnachtliche Stimmung.

Zum sechsten Mal in Folge hat ÖVP-Europaabgeordneter Alexander Bernhuber die Tanne organisiert und am Mittwochabend vor zahlreichen hochrangigen Gästen feierlich an das Europaparlament übergeben. Der Höhepunkt der Christbaumübergabe war die Segnung des Baumes durch Pater Altmann Wand aus der Pfarrgemeinschaft Pielachtal in Niederösterreich.