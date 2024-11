Warum der politische Stellungskrieg in Brüssel die neue EU-Kommission sprengen könnte

Bei der EVP ist das der Italiener Raffaele Fitto, der als Vizepräsident für die Kohäsionspolitik, also für gezielte Förderungen in Europas Regionen zuständig sein soll. Fitto ist Mitglied der Fratelli d’Italia, also der Partei von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Damit gehört er im EU-Parlament zur rechtskonservativen EKR-Fraktion, hat aber die Rückendeckung der EVP, der größten Fraktion im EU-Parlament. Für die Sozialdemokraten gilt Fitto als Anti-Europäer und Vertreter einer rechtspopulistischen Partei. Entsprechend hart verlief die Befragung im EU-Parlament.