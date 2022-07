Was wir zur abgestürzten Antonow wissen - und was nicht

Dass ein Zwischenstopp in Amman geplant war, liegt daran, dass eine schwerbeladene Antonow nur eine gewisse Strecke fliegen kann, ehe sie erneut aufgetankt werden muss.

Die Maschine der ukrainischen Fluggesellschaft Meridian war zuvor quer durch Europa unterwegs gewesen – mit Stopps in Frankreich, Bulgarien, Polen. Das Unternehmen mit Sitz in Kiew existiert seit 2003, arbeitet laut eigenen Angaben mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zusammen als auch „eng mit UN und NATO“, wenn es um die Lieferung von militärischen und Dual-Use-Gütern geht. Dies ist für manche der Beweis dafür, dass es sich bei der Lieferung um eine Nacht- und Nebel-Aktion der NATO handle. Warum gerade der russische Verbündete Serbien eine solche Aktion durchführen würde, wird in diesen Überlegungen nicht erläutert. Vor dem Krieg waren ukrainische Unternehmen, die Antonows als Transporter zur Verfügung stellten, international sehr gefragt – das dürfte sich nicht groß geändert haben. Dass also ein Unternehmen, das unter anderem auf den Transport von Waffen spezialisiert ist, genau dies für einen Kunden durchführt, ist nicht verwunderlich.

Jedoch will die griechische Regierung auf diplomatischem Weg gegen den Umgang Serbiens mit dem Flugunglück protestieren. Wie die Zeitung „Kathimerini“ am Montag unter Berufung auf diplomatische Kreise in Athen berichtete, wird der griechische Botschafter im serbischen Außenministerium vorstellig werden, um sich darüber zu beschweren, dass Belgrad nicht zügig über die Fracht und das Ziel des Fliegers, Bangladesch, informierte. Es habe Stunden gedauert, bis die serbische Seite Athen über den genauen Inhalt und das Ziel informiert habe, lautete die Kritik Griechenlands.

Was tatsächlich Fragen aufwirft, ist das Statement eines Waffenhändlers gegenüber der BBC, der behauptete, dass sich auch Landminen auf dem Flugzeug befunden hätten.