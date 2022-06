"Teil der Waffenlieferung für die Ukraine bereits auf den Balkan geschmuggelt"

Russland wirft dem Westen vor, darüber zu schweigen, wo die für die Ukraine gedachten Waffenlieferungen landen. Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa würden etwa beim Interpol bereits die Alarmglocken läuten.

"Westliche Länder ignorieren die Tatsache, dass Waffenlieferungen in die Ukraine sicherlich zu einer Ausweitung des Waffenschwarzmarktes in Westeuropa führen werden. Einige Waffen aus der Ukraine wurden bereits nach Bosnien und Herzegowina, Albanien und in den Kosovo geschmuggelt", behauptet Sacharowa laut der Nachrichtenagentur TASS.

"Sie (der Westen, Anm.) glauben, dass dies ein One-Way-Ticket sei. Sie glauben, dass sie jetzt veraltete Waffen loswerden, indem sie sie in die Ukraine oder Drittländer liefern. Sie vergessen jedoch, dass Waffenlieferungen in die Ukraine zu einer Ausweitung des Schwarzmarkts für Waffen führen werden, insbesondere auf dem Balkan, aber auch in Westeuropa", wies Sacharowa auf internationale kriminelle Gruppen, die ein Schmuggelnetz erarbeitet hätten. Das gefährde die Zukunft dieser Region.

"Heutzutage bringen der Westen und Amerika sowie die NATO im Allgemeinen ihre beispiellose Sorge um die Zukunft des Balkans zum Ausdruck. Wir können uns gut ausmalen, wie seine Zukunft unter der Schirmherrschaft der NATO aussehen würde, selbst mit einem so erneuerten schwarzen Waffenmarkt. Diejenigen, die heute Waffen nach Kiew liefern, werden für die Sicherheit ihrer eigenen Bürger verantwortlich sein und dafür, dass die Waffen in die Hände von Kriminellen und Terroristen gefallen sind", betonte sie und kritisierte, dass es niemand in Erwägung ziehen würde, private US-Militärunternehmen zu sanktionieren.