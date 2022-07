Atomkraftwerk Saporischschja als russisches Waffenlager genutzt

Seit den ersten Wochen des Kriegs in der Ukraine ist Europas gr├Â├čtes Atomkraftwerk Saporischschja in der S├╝dostukraine von russischen Truppen besetzt. Petro Kotin, Pr├Ąsident des ukrainischen Atomenergiekonzerns Energoatom, berichtete nun in einem TV-Interview von der "extrem angespannten Lage" im AKW, das nach wie vor von ukrainischem Personal betrieben wird: "Die Besatzer bringen ihre Ger├Ątschaften dorthin, darunter Raketensysteme. Von dort aus beschie├čen sie die andere Seite des Dnjepr und das Gebiet um Nikopol. Sie kontrollieren den Umkreis, w├Ąhrend ihre schweren Maschinen und LKWs voller Waffen und Sprengstoff auf dem Gebiet des AKWs Saporischschja bleiben."

Es werde nicht gen├╝gend Druck auf die russischen Truppen ausge├╝bt, das Gebiet rund ums AKW zu r├Ąumen, kritisiert er. "Die Internationale Atomenergiebeh├Âre (IAEA) spielt ein politisches Spiel, sie ├╝ben die Gratwanderung zwischen Russland und der Ukraine."

Kein IAEA-Besuch

Ein Kontrollbesuch des AKW durch die IAEA lehnt Kiew aber ab. Energoatom f├╝rchtet, dass ein IAEA-Besuch nur die Besatzung durch "Nuklear-Terroristen" legitimieren w├╝rde. Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar hat keine offizielle Kontrolle mehr stattgefunden. Dies sei aber sehr wichtig f├╝r die allgemeine Sicherheit, betont Rafael Grossi, Vorsitzender der IAEA.

Er brachte auch seine Sorge ├╝ber die schweren und herausfordernden Bedingungen f├╝r die ukrainischen AKW-Arbeiter zum Ausdruck - und welchen Einfluss diese Umst├Ąnde auf die Sicherheit der Anlage h├Ątten.