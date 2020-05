Was Putin neben Stalin in einer Monumentalkathedrale verloren hat

Vom Macherimage keine Spur. Es war ein Nebensatz, aber ein höchst bedeutsamer: Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin gab kürzlich zu, dass die Hälfte aller Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen negativ auf Coronavirus getestet worden seien – obwohl sie die Krankheit eindeutig hätten.

Das ist nicht nur ein Beleg dafür, wie schlecht die Testqualität im Riesenstaat ist, sondern auch ein Hinweis darauf, dass die Dunkelziffern extrem hoch sein müssen – und das, obwohl die offiziellen Statistiken höchst beunruhigend sind: 124.000 Erkrankte und 1200 Tote zählt Russland trotz mehrwöchigen Lockdowns, die Kurve steigt nach wie vor.

Kratzer an Glaubwürdigkeit

Das Eingeständnis bringt Putin noch mehr unter Druck, als er schon ist. „Seine Umfragewerte liegen unter dem Niveau von 2012, als es die großen Proteste gegen ihn gab“, sagt Politologe Krawatzek. Sogar das zurückhaltende, staatlich geförderte Umfrageinstitut WZIOM gab bekannt, dass seine Beliebtheit auf ein 14-Jahres-Tief gefallen sei.

Putins Taktik, die Verantwortung in der Coronakrise an die Gouverneure abzugeben, geht also nicht auf – letztlich fällt alles Versagen auf ihn zurück. „Der Frust der Bevölkerung ist groß, auch wegen des Ölpreises und der schlechter werdenden wirtschaftlichen Situation. Putin macht der Bevölkerung aber kein Angebot, Worte reichen da nicht“, sagt Krawatzek. Dazu kommt, dass die „Bevölkerung sich nicht an die Regeln hält.“ Und wenn in einem autoritären System Regeln nicht eingehalten würden, sei das für die Machthaber das Schlimmste, – „sie verlieren an Glaubwürdigkeit.“