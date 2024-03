Die französische Bettwanzenplage soll von Russland hochgeschaukelt worden sein

Die steigende Verbreitung von gemeldeten Bettwanzenfällen in Frankreich ist real. Zwischen 2017 und 2022 waren laut französischen Behörden geschätzte elf Prozent aller französischen Haushalte von Bettwanzen betroffen. Der Unmut über diesen Missstand schlug in der französischen Bevölkerung Ende vergangenen Sommer und Anfang Herbst in Wut und Hysterie um. Aus öffentlichen Verkehrsmitteln, Kinos, Kindergärten, meldeten Menschen verstärkt die Anwesenheit vermeintlicher oder tatsächlicher Bettwanzen - oft begleitet von entsprechenden Fotos der Parasiten. Schulen wurden geschlossen, Abgeordnete stritten, nahmen Bettwanzen in Einmachgläsern mit. Es dürfte nicht viel gefehlt haben, dass wütende Demonstranten auf die Straßen Frankreichs gegangen wären, um kostenlose staatliche Insektenbeseitigung zu fordern.