Warum uns die Konflikte vor der Haustüre nicht egal sein sollten

Österreichs Interessen in Libyen sind vor allem wirtschaftlicher Natur: 35.000 Fässer kann die OMV täglich dort fördern – das macht sieben Prozent ihrer Gesamtproduktion aus. Doch auch im Bereich der Migration ist Libyen nach wie vor ein Brennpunkt. Hunderttausende Migranten harren unter unmenschlichen Bedingungen in Lagern nahe der Mittelmeerküste aus, zumeist in den Händen von islamistischen Milizen, die die Einheitsregierung in Tripolis stützen.