OPEC-Generalsekretär: "Rohöl bleibt ein wichtiger Energieträger"

KURIER: In den 1970er Jahren kontrollierte die OPEC mehr als die Hälfte des weltweit geförderten Öls, heute sind es knapp 30 Prozent. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung Ihrer Organisation?

Mohammed Barkindo: Die OPEC-Länder verfügen zusammen über etwa 80 Prozent der weltweit bekannten Ölreserven, das sind rund 1,2 Billionen Barrel. Diese enormen Ressourcen haben jahrzehntelang zum sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt der Welt beigetragen und werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wir nehmen diese Ressourcen und die Verantwortung für eine stabile und sichere Energieversorgung sehr ernst. Wir gehen davon aus, dass die OPEC bis 2040 rund 40 Prozent des Marktanteils kontrollieren wird.

Welche Bedeutung wird Rohöl als Energieträger in Zukunft haben?

Wir hören heute viel über die abnehmende Rolle des Öls, aber in der Tat stimmen die führenden Prognosen weitgehend darin überein, dass Rohöl ein wichtiger Energieträger bleiben und innerhalb der kommenden 20 Jahre rund 28 Prozent des weltweiten Energiebedarfs ausmachen wird, verglichen mit dem gegenwärtigen Anteil von 30 Prozent.

Wie beurteilen Sie die Förderung und Nutzung von Rohöl in Zeiten des Klimawandels sowie die Ablöse fossiler Energieträger durch Technologien, die erneuerbare Technologien nutzen?

Letzten Monat nutzte ich die Gelegenheit und lud einige der jungen Leute, die vor der OPEC-Zentrale demonstrierten, in mein Büro ein, um über das Klimaproblem zu sprechen. Die Gruppe reichte eine Petition ein. Wir trafen einander in der Bibliothek und diskutierten über ihre Standpunkte und jene der OPEC. Wir haben dabei festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben und in vielerlei Hinsicht auch das Gleiche wollen – nämlich eine bessere Welt für alle. Natürlich kann es auch Unstimmigkeiten geben, aber wichtig ist, dass wir gemeinsam darüber sprechen.

Die OPEC sowie die OPEC-Plus-Länder haben im Dezember in ihrer "Erklärung der Zusammenarbeit" neue Anpassungen der Ölförderung mit Wirkung bis März 2020 vereinbart. Was wird die OPEC als nächstes tun?

Ziel der Deklarationskooperation, an der die OPEC-Mitgliedstaaten und zehn Nicht-OPEC-Ölproduzenten beteiligt sind, ist es, eine ausgewogene und nachhaltige Ölversorgung für den Weltmarkt sicherzustellen. Diese 24 Länder haben zu Beginn des Jahres 2019 eine gemeinsame Anpassung ihrer Produktion um 1,2 Millionen Barrel pro Tag vereinbart. Bei unseren Treffen im Juli letzten Jahres in Wien haben wir beschlossen, diese Anpassungen bis Ende März 2020 zu verlängern. Unsere Prognosen deuteten auch auf ein mögliches Überangebot am Ölmarkt im ersten und zweiten Quartal 2020 hin. Infolgedessen einigten sich die Teilnehmer der Erklärung darauf, im ersten Quartal 2020 weitere Produktionsanpassungen von 500.000 Barrel pro Tag vorzunehmen. Darüber hinaus leisten mehrere Länder, wie Saudi-Arabien weiterhin freiwillig zusätzliche Beiträge, die zu einer Gesamtanpassung von mehr als 2,1 Millionen Barrel täglich führen.