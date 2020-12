Warum sich in Venezuela auch nach der Parlamentswahl nichts ändern wird

Tatsächlich sind es die venezolanischen Migranten, die als erstes durch die sozialen Netze fallen. Rekordarbeitslosenzahlen in Ländern wie dem direkten Nachbarland Kolumbien infolge der Corona-Pandemie macht ihre Lage nur noch verzweifelter. Zwar kehren einige Tausend Venezolaner wieder in ihr Heimatland zurück, weil sie in anderen Ländern einfach keine Überlebenschance mehr sehen, dennoch hält der Massenexodus in die andere Richtung unvermindert an.