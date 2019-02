Österreich erkennt Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas an

Wien, London, Madrid haben es bereits getan und Oppositionsführer Juan Guaidó als Übergangspräsidenten Venezuelas anerkannt. Ein Ultimatum von acht EU-Mitgliedsländern ließ Staatschef Nicolas Maduro am Sonntag tatenlos verstreichen. Sie hatten den umstrittenen Staatschef aufgefordert, bis zum Wochenende eine Neuwahl anzusetzen. Maduro wies das Ultimatum als "Frechheit" zurück. Die nächste Präsidentenwahl werde erst 2024 stattfinden. Jetzt setzen mehrere EU-Staatschefs ein Zeichen, weitere werden wohl noch folgen.

"Das #Maduro Regime hat sich bis jetzt geweigert, freien und fairen Präsidentschaftswahlen zuzustimmen", twitterte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Montag. "Daher betrachten wir von nun an Präsident @jguaido als legitimen Übergangspräsidenten in Einklang mit der venezolanischen Verfassung."