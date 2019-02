Venezuela: USA schicken Lebensmittel statt Panzer

Und genau hier in Cucuta soll sich demnächst das Schicksal des umstrittenen venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro entscheiden. Ein paar tausend Kilometer nördlich sind die Pakete schon gepackt. Gabelstapler bringen die Kartons mit der roten Aufschrift „USAID“ in die Transportcontainer. Ready-to-Use Supplementary Foods (RUSF) steht darauf zu lesen. Sie sollen helfen die aktuelle Versorgungskrise in Venezuela zu lösen.

Mark Green von USAID erklärt in seinem Twitter-Account, dass die Hilfe, die USAID in alle Welt verschickt, vor allem einem Ziel dient: Der Unterstützung amerikanischer Interessen. Das geschehe, in dem USAID globale Sicherheit, Entwicklung und Selbstverantwortung fördere. Nun ließ die staatliche Hilfsorganisation via Twitter wissen: „USAID arbeitet hart, um die Menschen in Venezuela mit humanitärer Hilfe wie mit diesen Tonnen von Ready-to-Use Supplementary Foods (RUSF) für unterernährte Kinder zu helfen.“