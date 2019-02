Venezuela: Maduro weigert sich Präsidentenwahlen auszurufen

Vielleicht Parlamentswahlen

"Wir akzeptieren keine Ultimaten von niemandem", sagte Maduro in dem bereits vor Tagen geführten Interview. Auch im Interview mit dem spanischen Sender "La Sexta", das am Sonntag ausgestrahlt wurde, machte Maduro klar, dass er angesichts des Drucks des Westens nicht nachgeben werde. Am Samstag stellte er lediglich vorgezogene Parlamentswahlen - noch in diesem Jahr - in Aussicht.