Flucht aus Venezuela: „Das Land liegt am Boden“

Die Hilfe aber ist ein Politikum. Venezuelas Staatschef Maduro lässt Lieferungen nicht ins Land, er sieht hinter der Aktion und in seinem Kontrahenten, den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido, eine US-Intervention. US-Präsident Donald Trump legte nun nach und drohte mit einer militärischen Intervention, sollten Hilfsgüter weiter blockiert werden. Maduro kündigte seinerseits an, dass eine russische Lieferung das Land bald erreichen werde. Zugleich erlaubte er sich eine Breitseite gegen Kolumbien: Er wolle humanitäre Hilfe in die kolumbianische Grenzstadt Cucuta schicken, um bedürftigen kolumbianischen Familien zu helfen.

Für Jonny geht es derzeit um unmittelbare Bedürfnisse: Er weiß nicht, wohin. Es gibt in Bogota Flüchtlingsheime für Venezolaner, aber er weiß nicht wo. Und er will eine Arbeitsgenehmigung. Mit der können Venezolaner sofort und legal angestellt werden. Arbeit, das ist das Wort, das Jonny am meisten in den Mund nimmt. „Ich will arbeiten, neu anfangen, meine Familie ernähren.“

Zu seiner Flucht sagt er: „Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Es gibt nichts mehr zu kaufen in Venezuela. Es fehlt an allem.“ Er hatte vor allem auch Angst, dass die Grenzen geschlossen werden. Im Falle eines Regierungswechsels will er aber gleich zurück.