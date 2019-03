Venezuela im Chaos: "Kein Essen, kein Wasser, kein Leben"

Venezuela steht am Rande des politischen Kollaps. Seit vergangenem Donnerstag ist es auch ein Land, das infrastrukturell vor dem Abgrund steht. Stromausfälle lähmen das Land. Und bisher sind alle Versuche, die Versorgung wieder herzustellen, gescheitert. Seltsam sei es, so der Journalist Manuel Tovar gegenüber dem KURIER, „im 21. Jahrhundert, wie im 17. Jahrhundert zu leben“. Ohne Strom eben. Und diese Lage facht den erbitterten Machtkampf zwischen Opposition und Regierung noch zusätzlich an.