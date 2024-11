Warum mit Trumps Wahlsieg alle Verfahren gegen ihn eingestellt werden

Damit betritt auch die amerikanische Justiz Neuland - schließlich ist ein US-Präsident für die Dauer seiner Amtszeit vor dem Gesetz immun. Seit einem umstrittenen Höchstgerichtsurteil vom Juli steht fest, dass Präsidenten auch nachträglich nicht für Tätigkeiten in ihrer Funktion als Regierungschef belangt werden können.

Aktuell muss sich Trump noch in drei Verfahren verantworten, in einem weiteren wurde er bereits verurteilt, ging aber in Berufung; auch hier steht eine endgültige Entscheidung noch aus. Vieles deutet jedoch bereits einen Tag nach der Wahl darauf hin, dass Trump mit seinem Sieg jeglicher juristischen Verfolgung entgehen könnte.

Die Gründe dafür sind je nach Verfahren unterschiedlich, ein Überblick: