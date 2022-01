Warum Macron Ideen für Europa liebt, sie aber nicht zündeten

Viel länger aber und mit mehr Verve schilderte Macron seine Ideen für Europa: Ein digitaler Binnenmarkt soll geschaffen werden, das Klima geschützt und die Dekarbonisierung vorangetrieben, die eigene, europäische Wirtschaft gestärkt und die ökonomische Abhängigkeit von den USA und China zurückgedrängt werden. Und über allen Plänen schwebt ständig Macrons viel beschworene Vision von der "strategischen Autonomie". Ein Europa also soll es sein, das "so unabhängig ist, dass es in der Lage ist, über sein Schicksal selbst zu entscheiden".

Der junge Staatschef liebt seine Ideen für Europa – fast hat man den Eindruck, er begeistere sich mehr für seine Visionen als für die politischen Realitäten in der Union.

Als inoffizieller Wahlkampfauftritt zündete seine Rede denn auch nicht wirklich. Im April wird in Frankreich gewählt, noch hat sich Macron nicht geäußert, ob er antreten wird. Die meisten seiner Zuhörer im EU-Parlament konnte er gestern nicht ganz mitnehmen.

"Schöne Rede"

"Eine schöne Rede, aber nur Worte", lautete der kritische Tenor vieler EU-Abgeordneter. Und EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber, der wegen des Widerstands von Macron nicht EU-Kommissionschef werden durfte, giftete: "Alle sechs Monate, wenn die Regierungschefs ihr EU-Vorsitzprogramm vorstellen, hören wir immer eher das gleiche."