Warum in Belgien die Opferzahlen so hoch sind

"Haben wir unsere Senioren geopfert?" fragt die belgische Tageszeitung Le Soir. In Belgien hat die Corona-Pandemie bereits besonders viele Opfer gefordert. Allein am Freitag wurden 325 Todesfälle registriert – in etwa so viele wie in ganz Österreich seit Ausbruch der Krise.

Die offensichtlich gefährlichsten Orte, sich am Virus anzustecken, sind Belgiens Alten- und Pflegeheime: Denn deutlich mehr als ein Drittel der bisher am Virus erkrankten Belgier – bis zum Freitag waren es 3019 – starb in einem der Senioren-oder Pflegeheime des Landes. Katastrophal ist dort nicht nur die mangelnde Schutzausrüstung für das pflegende Personal – allein gestern starben drei Pflegekräfte an Covid-19. Es gibt viel zu wenig Masken und Schutzanzüge, um die hohe Zahl an Erkrankten in den Heimen sicher zu versorgen.

Dazu kam zuletzt die nächste Hiobsbotschaft: Zwei Millionen Schutzmasken, die aus China angeliefert wurden, erwiesen sich als nutzlos. Die FFP2-Masken hätten für medizinisches und Pflegepersonal an vorderster Front eingesetzt werden sollen.

Kaum Überweisung in Spitäler

Ein Grund, warum so viele Senioren in Belgien an Covid-19 sterben, liegt aber auch daran, dass viele Erkrankte von den Heimen erst gar nicht in die Spitäler gebracht werden. Knapp mehr als die Hälfte der Intensivpflegebetten in Belgien sind noch frei, und sollen offenbar auch weiter frei gehalten werden für jüngere Menschen mit höheren Überlebenschancen.

Eine Empfehlung der nationalen Belgischen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie läuft darauf hinaus: Sie betrifft die schwächsten und kränklichsten Heimbewohner, bei denen offensichtlich sei, dass sie die Erkrankung nicht überleben würden. "In den Spitälern können wir ihnen nicht mehr anbieten als gute palliative Pflege, die sie aber ohnehin auch in den Seniorenheimen erhalten", schildert die Ärztin Nele Van Den Noortgate von der Uni-Klinik in Gent dem belgischen TV-Sender RTBF. "Es handelt sich um Patienten, deren Leben man mit Behandlung verlängern kann, sich aber nie mehr davon erholen werden."