Warum die Niedersachsen-Wahl ein Stimmungstest für die Ampel ist

AfD ruft zu Demos auf

Jedenfalls gewinnen dürfte die AfD, die in den Umfragen zuletzt zwischen neun und 11 Prozent lag. Die aktuelle Energiekrise und die Inflation als Folge dieser dürfte die rechtsextreme Partei zu nutzen wissen: Auch auf Bundeseben legt sie in den Umfragen zu, mobilisiert Menschen, ruft zu Protesten auf. Mehrere tausend Teilnehmer protestierten bei einer AfD-Demo am Samstag in Berlin gegen die Politik der Ampel-Regierung. An mehreren Stellen gab es Gegendemonstrationen, die fielen allerdings kleiner aus als erwartet.